Югра до 1 июля продлила рекордные в РФ выплаты для контрактников

Правительство Югры продлило до 1 июля 2026 года предоставление самой большой в России единовременной выплаты – 4,1 млн рублей участникам СВО, в том числе 400 тысяч рублей федеральной выплаты и 150 тысяч рублей муниципальной выплаты.

Гарантированная сумма дохода за год – не менее 6 600 000 рублей. Условия действуют для всех заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ через Военкомат Югры или окружной пункт отбора на военную службу по контракту. Контракт может заключить гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без гражданства. Военная служба по контракту доступна мужчинам от 18 до 65 лет. Минимальный срок, на который заключается контракт, - один год. Военнослужащим предоставляется отпуск продолжительностью 15 суток каждые полгода службы. подробности можно узнать на сайте voin86.ru.