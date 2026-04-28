В Тюмени стартовала Школа амбассадоров донорства костного мозга

В Тюмени Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и Сбер совместно с Национальным советом по корпоративному волонтерству по Свердловской области провели Школу амбассадоров донорства костного мозга. Это двухдневный образовательный интенсив, цель которого – подготовить грамотных популяризаторов данного вида донорства из числа сотрудников компании и активных волонтеров регистра. В школе участвовали 22 обучающихся из одиннадцати городов, в том числе Тюмени, Екатеринбурга, Иркутска, Улан-Удэ, Уфы, Читы, Якутска.

В программе обучения – лекции и практикум, которые проводят специалисты Национального регистра. Участники узнали об истории и медицинских аспектах донорства костного мозга, развитии донорской базы в России и мире, о том, как организована работа Национального РДКМ и как они могут эффективно вести просветительскую деятельность и привлекать новых доноров в регистр.

Генеральный директор Национального РДКМ Анна Андрюшкина:

Развитие донорства костного мозга требует системного подхода, и именно системность и глубина взаимодействия отличают наше сотрудничество со Сбером. Мы вместе прошли путь от первых волонтерских инициатив сотрудников компании в отдельных регионах до масштабных донорских акций в рамках всероссийских мероприятий, регулярно организуемых Сбером. Донорство костного мозга стало частью корпоративной культуры и полноценным направлением волонтерского движения. Школа в Тюмени – важный шаг в развитии нашего сотрудничества. Объединяя экспертизу и ресурсы, мы достигаем главного результата: регистр пополняется новыми, хорошо информированными донорами, готовыми прийти на помощь.

Заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Мария Осипова:

Волонтеры Сбера и сами становятся донорами, и вовлекают в это движение других. Уже более трех лет работает наше сообщество доноров костного мозга: за это время мы провели 250 акций, и сегодня в регистре доноров по этому направлению – 4 тыс. сотрудников Сбера. Наши коллеги стремятся быть союзниками врачей, чтобы вместе с ними расширять возможности лечения и давать пациентам шанс на выздоровление. При этом сами доноры говорят, что им не нужна дополнительная мотивация. Для них главный аргумент звучит просто: "Ты можешь спасти человека". А поддержка Национального РДКМ помогает нам выстраивать системную просветительскую работу, обучать волонтеров и развивать культуру донорства костного мозга внутри компании.

Национальный РДКМ и Сбер активно сотрудничают с 2023 года, проводят донорские акции для сотрудников и обучение волонтеров. В апреле 2025 года была организована первая Школа амбассадоров донорства костного мозга, которая прошла в Хабаровске.