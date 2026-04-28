Тюмень заработала на организации проката самокатов 11,5 млн рублей

Прокатный сезон электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в Тюмени начался 15 апреля, на этапа подготовительных работ в бюджет города с этой деятельности поступило 11,5 млн рублей, сообщил мэр Максим Афанасьев.

В этом году в Тюмени на работу подали заявки три сервиса аренды электросамокатов: "ЮРЕНТ", "ВУШ" и "Яндекс Go".

"Приступить к работе на территории города компании-операторы смогли только после выполнения ряда требований. Разметкой обозначили парковки для арендованных электросамокатов. На прокатных СИМ установили таблички с индивидуальными номерами. Внесли плату за размещение прокатных СИМ на территориях общего пользования. Такое решение принято мной и реализуется в Тюмени впервые. В бюджет поступило 11,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на развитие вело- и СИМ-инфраструктуры", - сообщил Афанасьев.

Для обеспечения безопасности и регулирования работы прокатных СИМ в городе установлен скоростной режим не более 10 км/ч, на велодорожках – не более 20 км/ч. В медленных зонах – 7 км/ч и 5 км/ч. Сейчас таких зон в Тюмени 133. Определено 36 запретных зон, где не допускается эксплуатация прокатных СИМ. Как и в прошлом году, действует "ночной режим": до 31 августа – с 22:00 до 06:00 и с 1 сентября до окончания сезона проката – с 22:00 до 07:00 эксплуатация прокатных СИМ запрещена.