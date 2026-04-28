В водоемы Тюменской области выпущено около 38 млн личинок сиговых рыб

В Тюменской области началось зарыбление рыбоводных участков, в настоящее время в водоемы выпущено около 38 млн личинок сиговых рыб, сообщает информцентр правительства ТО.
Весенний этап зарыбления — ключевой для рыбоводческих хозяйств. В этот период закладывается основа для осеннего вылова, так как за весенне-летний период выпущенные мальки успевают набрать необходимую массу.
В регионе работают 75 рыбоводных хозяйств, многие из них уже приступили к зарыблению. В Казанском округе в водоемы выпущено 12 млн личинок сиговых рыб, в Сладковском - 21 млн, в Бердюжском округе - 4,5 млн штук.
Выращивание товарной рыбы способствует развитию аквакультуры и укреплению рыбохозяйственного комплекса Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru