В водоемы Тюменской области выпущено около 38 млн личинок сиговых рыб

В Тюменской области началось зарыбление рыбоводных участков, в настоящее время в водоемы выпущено около 38 млн личинок сиговых рыб, сообщает информцентр правительства ТО.

⁣Весенний этап зарыбления — ключевой для рыбоводческих хозяйств. В этот период закладывается основа для осеннего вылова, так как за весенне-летний период выпущенные мальки успевают набрать необходимую массу.

⁣В регионе работают 75 рыбоводных хозяйств, многие из них уже приступили к зарыблению. В Казанском округе в водоемы выпущено 12 млн личинок сиговых рыб, в Сладковском - 21 млн, в Бердюжском округе - 4,5 млн штук.

Выращивание товарной рыбы способствует развитию аквакультуры и укреплению рыбохозяйственного комплекса Тюменской области.