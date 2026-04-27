Моор: тюменские леса запрещено посещать с 28 апреля

Особый противопожарный режим в Тюменской области водится с 28 апреля, с этой даты до отмена режима под запретом посещение лесов, сжигание сухой травы и мусора, разведение костров, проведение пожароопасных работ, использование пиротехники, сообщил губернатор Александр Моор.

За нарушения предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

"Особый противопожарный режим вводим на территории Тюменской области с 28 апреля. Это необходимо, чтобы защитить наши леса, населённые пункты и объекты экономики от возгораний. В большинстве случаев причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнём: брошенный окурок, непотушенный костёр, поджог сухой травы", - сообщил Моор.