Особый противопожарный режим в Тюменской области начинается 28 апреля

С 28 апреля в Тюменской области вводится особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов гражданами, соьбщает пресс-служба департамента лесного комплекса ТО.

Меры приняты в связи с повышением класса пожарной опасности для предотвращения природных пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Ограничения не распространяются на:

✔ граждан, чья работа связана с пребыванием в лесах;

✔ граждан, использующих леса на законных основаниях;

✔ посетителей лесных участков, предоставленных для рекреационной деятельности;

✔ граждан, осуществляющих добычу пернатой дичи;

✔ должностных лиц, осуществляющих государственный контроль (надзор).

Контроль за соблюдением требований ведут государственные лесные инспекторы. Патрулирование лесов будет проводиться в усиленном режиме.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период ОПР:

– для граждан — от 40 до 50 тыс. рублей;

– для должностных лиц — от 60 до 90 тыс. рублей;

– для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Если нарушение повлекло лесной пожар (без причинения ущерба):

– для граждан — от 50 до 60 тыс. рублей;

– для должностных лиц — от 100 до 110 тыс. рублей;

– для юридических лиц — от 1 до 2 млн рублей.

При обнаружении возгорания звоните: 8-800-100-94-00 или 112.