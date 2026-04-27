Особый противопожарный режим в Тюменской области начинается 28 апреля

С 28 апреля в Тюменской области вводится особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов гражданами, соьбщает пресс-служба департамента лесного комплекса ТО.
Меры приняты в связи с повышением класса пожарной опасности для предотвращения природных пожаров и чрезвычайных ситуаций.
Ограничения не распространяются на:
✔ граждан, чья работа связана с пребыванием в лесах;
✔ граждан, использующих леса на законных основаниях;
✔ посетителей лесных участков, предоставленных для рекреационной деятельности;
✔ граждан, осуществляющих добычу пернатой дичи;
✔ должностных лиц, осуществляющих государственный контроль (надзор).
Контроль за соблюдением требований ведут государственные лесные инспекторы. Патрулирование лесов будет проводиться в усиленном режиме.
Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период ОПР:
– для граждан — от 40 до 50 тыс. рублей;
– для должностных лиц — от 60 до 90 тыс. рублей;
– для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей.
Если нарушение повлекло лесной пожар (без причинения ущерба):
– для граждан — от 50 до 60 тыс. рублей;
– для должностных лиц — от 100 до 110 тыс. рублей;
– для юридических лиц — от 1 до 2 млн рублей.
При обнаружении возгорания звоните: 8-800-100-94-00 или 112.
