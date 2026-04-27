Что ждет рынок жилья в 2026 году: главные тренды по итогам конференции Сбера в Тюмени

Рынок жилья в России начнет постепенно восстанавливаться со второй половины 2026 года. Такой прогноз прозвучал на конференции Сбера "Жильё и новые тренды девелопмента" в Тюмени.

Ключевыми драйверами восстановления должны стать постепенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, и как следствие, оживление спроса на ипотеку по стандартным рыночным условиям. При этом эксперты отметили, что программа "Семейная ипотека" в будущем будет носить адресный характер и служить инструментом поддержки конкретных категорий россиян, а не массовым драйвером рынка.

Участники подчеркнули, что в условиях современного рынка девелоперы вынуждены пересматривать свои стратегии и активно внедрять альтернативные инструменты продаж, а также программы лояльности.

При этом, по мнению экспертов, уменьшение ключевой ставки будет постепенным, и при уровне около 12% кредиты на жилье вновь станут доступными для значительной части населения.

Татьяна Кузьмина, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Мы в Сбере понимаем, что 2026 год станет периодом серьёзных вызовов для строительной отрасли. Банк со своей стороны готов оказать всестороннюю поддержку застройщикам, погружаясь в текущие вопросы отрасли. Мы намерены сопровождать наших партнёров на всех этапах — от формирования земельного участка и финансирования строительства до эффективного продвижения и продажи готовой недвижимости. Сбер обладает широким спектром современных инструментов, позволяющих успешно реализовывать проекты как по льготным государственным программам, так и на рыночных условиях. Только благодаря тесному сотрудничеству и совместной работе мы сможем обеспечить дальнейшее устойчивое развитие строительной отрасли.

Уральский банк Сбербанка через эскроу-счета финансирует 73% строящегося жилья в Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан, а в Тюменской области этот показатель достигает 65%. Всего при участии Сбера в регионе возводится более 2,4 млн кв. м жилой недвижимости.