Посевная кампания началась в Тюменской области

12:49 27 апреля 2026
В Тюменской области началась посевная кампания, первыми гектары начали засевать в Ялуторовском муниципальном округе, сообщил губернатор Александр Моор.

"Аграрии хозяйства "Дружба-Нива" уже засеяли порядка 320 гектаров зерновыми и зернобобовыми. Посевную кампанию начали с овса, а следующими будут горох и другие однолетние культуры.Параллельно в регионе продолжается раннее весеннее боронование — 76% земель уже обработано. Хозяйства полностью обеспечены горюче-смазочными материалами, техника тоже готова к полевым работам. Главное - чтобы не подвела погода", - отметил губернатор.

