Абалакский рыборазводный завод за полвека выпустил в реки более 70 млн мальков осетра

Абалакский рыборазводный завод – один из старейших в России по воспроизводству сибирского осетра. С 1976 года, когда он был основан, в Обь и Иртыш выпущено более 70 миллионов мальков сибирского осетра, сообщил мэр Тобольска Петр Вагин.

Сегодня завод – высокотехнологичное предприятие, превышающее проектную мощность почти в 3 раза. И впервые в этом году за 30 лет снова вырастили молодь нельмы. Трудятся здесь, искренне любящие природу люди.Каждую рыбу знают по чипу, помнят её возраст, вес и "родословную", рассказал мэр.

В честь полувекового юбилея завод организовал фотовыставку, она представлена в Рентерее. в экпозиции показаны исторические орудия лова и добычи, представлены уникальные архивные документы, аквариум с живым годовалым осетром.