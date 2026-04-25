Аэропорт Тобольска закрыт на прием и выпуск воздушных судов

Аэропорт ТОБОЛЬСК (Ремезов), введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.

Утром в субботу атаки БПЛА зафиксированы на Екатеринбург и объекты инфраструктуры Челябинской области.

"В аэропорту Ремезов действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры приняты органами организации воздушного движения для обеспечения безопасности полетов. Мы вынуждены были ограничить вход в зону ожидания вылета, при этом наш аэропорт продолжает обслуживание и поддержку пассажиров, с пассажирами в аэропорту работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний", - пояснили ситуацию в пресс-службе аэропорта.

На период действия ограничений пассажирам рекомендуют дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании.