Аэропорт Тобольска закрыт на прием и выпуск воздушных судов

Аэропорт ТОБОЛЬСК (Ремезов), введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.
Утром в субботу атаки БПЛА зафиксированы на Екатеринбург и объекты инфраструктуры Челябинской области.
"В аэропорту Ремезов действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры приняты органами организации воздушного движения для обеспечения безопасности полетов. Мы вынуждены были ограничить вход в зону ожидания вылета, при этом наш аэропорт продолжает обслуживание и поддержку пассажиров, с пассажирами в аэропорту работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний", - пояснили ситуацию в пресс-службе аэропорта.
На период действия ограничений пассажирам рекомендуют дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании.
