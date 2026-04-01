Сотрудница банка в Ишиме удержала мужчину от перевода мошенникам 1,5 млн рублей

В отделении Сбера в Ишиме сотрудники предотвратили хищение денег злоумышленниками, проявив бдительность и профессионализм. Благодаря их действиям удалось сохранить сбережения мужчины, который попал под влияние мошенников.

Житель одного из сел обратился в банк с просьбой для преждевременного снятия с вклада миллиона рублей с потерей начисленных процентов и для оформления кредита ещё на 500 тысяч. По его словам, деньги срочно потребовались на свадьбу дочери. Однако руководитель офиса заметила нервозность и странности в поведении клиента - он делал долгие паузы и путался в ответах.

Профессиональный опыт подсказал ― ситуация нестандартная. На прямой вопрос "Вам угрожают?" мужчина ответил: злоумышленники почти сутки держали его на связи, заявляя, что его деньги на вкладе в опасности, и требовали спасти их, переведя на якобы "безопасный" счет. А чтобы отменить "мошеннические" операции, его заставили дополнительно взять кредит. Сотрудница Сбера успокоила клиента и помогла ему обратиться в полицию. Мужчина поблагодарил банк и его работников за бдительность и профессионализм.

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Мошенники постоянно изобретают новые схемы психологического давления, и наша задача — быть на шаг впереди. Сотрудники Сбера проходят специальное обучение, чтобы выявлять такие ситуации и оказывать клиентам поддержку. Мы рассказали об одном эпизоде, но, к сожалению, подобные истории происходят очень часто. Хорошо, что благодаря своевременным действиям нашего специалиста всё закончилось благополучно. Хочу напомнить всем о правилах безопасности: важно быть бдительными, не поддаваться на уговоры и немедленно прекращать разговор при малейших подозрениях. Также вы всегда можете прийти в любой офис Сбера и обратиться к сотрудникам. Они помогут разобраться в ситуации и, при необходимости, подключат специалистов службы безопасности, а также обратятся в правоохранительные органы.

В приложении СберБанк Онлайн сегодня доступно более 20 сервисов для защиты финансов. Так, в частности, можно бесплатно подключить "Антивирус" или "Определитель номера", который предупредит о звонке мошенника. Помочь уберечь родных от мошенников может услуга "Близкие рядом", которую также можно подключить в СберБанк Онлайн. Она включает сразу два сервиса: уже привычные "Совместные уведомления", которые позволяют делиться уведомлениями об операциях по карте, и "Проверку операций".

Обновлённый раздел "Безопасность" приложения СберБанк Онлайн теперь состоит интерактивных заданий, которые превращают кибербезопасность в увлекательный квест. Новый бесплатный формат с активным вовлечением — "Уровни безопасности", помогает россиянам усилить свою защиту и повысить киберграмотность.

Для тех, кто хочет знать больше о современных схемах обмана, Сбер создал первую в России подробную библиотеку знаний кибербезопасности — "Кибрарий". Этот ресурс помогает пользователям узнавать об угрозах и надежно защищать свои сбережения.