Сбер провёл первую в России онлайн-выплату наследства

Клиентам Сбера доступен сервис, который позволяет получить наследство в онлайн-формате, после оформления права у нотариуса. Ранее процедура выглядела так: после истечения установленного законом срока наследник вступал в права наследства у нотариуса, получал на руки бумажное свидетельство и передавал его в отделение банка. Теперь нотариус после приёма может направить документ в личный кабинет гражданина на "Госуслугах", откуда его можно загрузить в СберБанк Онлайн.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю достаточно открыть приложение СберБанк Онлайн, выбрать опцию "Получить наследство", дать согласие на передачу данных и загрузить электронное свидетельство о праве на наследство из "Госуслуг". Как только документ проверят, клиенту придёт уведомление, останется только выбрать счёт — и деньги мгновенно будут зачислены.

Инновационную технологию банк реализовал вместе с Аналитическим центром при Правительстве России, Банком России, Минцифры и Федеральной нотариальной палатой. Первая в России выплата в онлайн-формате прошла в Москве 20 апреля.

Уникальный проект стартовал в 2025 году. Сначала Сбер, Минцифры и Федеральная нотариальная палата разработали машиночитаемое свидетельство о праве на наследство. Затем сервис запустили в пилотном режиме. Сейчас технология заработала без ограничений по сумме и числу наследников, а с первого сентября будет доступна нотариусам по всей стране.

Пётр Днепровский, директор дивизиона "Государственные продукты и сервисы" Сбербанка:

Потеря близкого человека — трудный период в жизни каждого человека, и бюрократические сложности здесь особенно невыносимы. Поэтому мы поставили перед собой задачу избавить людей от лишних бумаг и визитов в банк при получении наследства. Теперь всё можно сделать за несколько минут прямо в телефоне. Надо просто загрузить документ из "Госуслуг" в СберБанк Онлайн — и деньги придут на счёт. Инновация поможет миллионам россиян сэкономить время при получении наследства.

Константин Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты: