Тюменская таможня передала Росимуществу одежду на 643 тысячи рублей

Сотрудники Тюменской таможни передали в органы Росимуществ 627 предметов одежды: футболки, носки, нижнее белье, детские вещи. Стоимость переданного имущества составила 643 тысячи рублей.

Незадекларированные и незаконно перемещенные через границу ЕАЭС товары были изъяты после таможенного осмотра магазина одежды в Кургане. "Суд признал изъятое в ходе таможенного контроля имущество бесхозяйным. Предметы торговли обращены в собственность государства и были подготовлены к передаче в уполномоченные органы", – отметил исполняющий обязанности начальника Тюменской таможни Алексей Тимановский.