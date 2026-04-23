Платежные привычки россиян меняются

Уже через 5 лет доля платежей с использованием банковских карт может дойти до 10%. Она будет снижаться по мере роста популярности альтернативных способов оплаты. С момента активного внедрения Системы быстрых платежей в 2019 году произошло кардинальное изменение платежных привычек россиян.

"Люди все больше пользуются QR-ами. Это работает и работает быстро. Я думаю, что на горизонте трех-пяти лет доля альтернативных способов платежей будет расти кратно. Не могу сказать, что через пять лет по карточным платежам будет ноль, но я думаю, что цифра будет порядка 10% из 100", – отметила первый зампред правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Сейчас доля таких операций в стране уже достигает 50% от всех безналичных платежей. Половина платежей проходит по картам, половина — с использованием альтернативных способов: биометрии, QR-кодов и других. При этом динамика явно смещается в пользу последних. Но по словам Скоробогатовой, для потребителей возникают неудобства, когда торговая точка, например, работает с технологией "Волна", но не принимает "Вжух" — или наоборот.

"Национальная система платежных карт как равноудаленный игрок должна в этом году выйти на решение по интероперабельности, чтобы любая платежная технология принималась в любой торговой точке. Это технически выполнимо и не требует больших затрат", — подчеркнула топ-менеджер ВТБ, сообщив, что оплата по Bluetooth будет обеспечена уже во втором-третьем квартале на эквайринговых точках.