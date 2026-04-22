Россиянам стала доступна оплата товаров по QR-коду в Египте

Отечественная платежная система продолжает расширять возможности по мгновенной оплате товаров по QR-коду за рубежом. Тюменцам, посещающим Египет, теперь достаточно навести камеру через банковское приложение на QR-код на чеке или терминале в крупных торговых точках в стране.

Алексей Охорзин, старший вице-президент ВТБ:

Египет входит в тройку направлений-лидеров по популярности у туристов, в 2025 году страну посетило более 1,7 млн россиян. Египет активно развивает цифровую экономику, поддерживает внедрение QR-платежей и расширение безналичных расчётов. Ускоряет эти процессы огромный потенциал местного рынка: больше 40% местных жителей до сих пор не пользуются банками. Мы видим, что путешественники хотят платить привычным, быстрым и безопасным способом — прямо с телефона, без комиссии и в рублях. Оплата по QR-коду закрывает эту потребность для миллионов людей.

Платежи проходят в рублях с последующей конвертацией в египетский фунт, комиссия не взимается. Лимит операции составляет 25 тыс. рублей, а суточный лимит - 350 тысяч рублей, ограничений на количество покупок нет. Подобный сервис уже успешно работает в Вьетнаме, Кыргызстане и Таджикистане. Также сегодня россияне могут осуществлять переводы в более чем 150 стран.