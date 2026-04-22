В тюменских теплицах собрали 14,5 тысяч тонн овощей и салатов с начала 2026 года

В Тюменской области работают два тепличных комплекса по производству овощных культур: самый крупный на Урале "ТК ТюменьАгро" в Тюменском муниципальном округе и ЗАО "РИТЗА" в Заводоуковске. Они круглогодично выращивают томаты, черри, огурцы, салат, зеленые и другие культуры.
С начала года в тепличных комплексах собрано 14 550 тонн овощей и салатов: огурцы - 53%, томаты - 45%, салаты - 2%.
