В тюменских теплицах собрали 14,5 тысяч тонн овощей и салатов с начала 2026 года

В Тюменской области работают два тепличных комплекса по производству овощных культур: самый крупный на Урале "ТК ТюменьАгро" в Тюменском муниципальном округе и ЗАО "РИТЗА" в Заводоуковске. Они круглогодично выращивают томаты, черри, огурцы, салат, зеленые и другие культуры.

С начала года в тепличных комплексах собрано 14 550 тонн овощей и салатов: огурцы - 53%, томаты - 45%, салаты - 2%.