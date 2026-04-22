Тюменцы при продаже квартир все чаще прибегают к хоумстейджингу

На рынке предпродажной подготовки жилья в Тюменской области формируется новый тренд: продавцы пересматривают подход к ремонту. Вместо того чтобы затевать полноценную переделку, они выбирают легкую подготовку и грамотную подачу. И эта стратегия приносит выгоду, сообщает Авито Услуги.

Хоумстейджинг: что это и зачем продавцам

Хоумстейджинг — это предпродажная подготовка квартиры, без штробления стен, замены труб и миллионных вложений. Специалист приходит, убирает лишнее, переставляет мебель, добавляет свет и стиль в интерьер. На выходе — привлекательные запоминающиеся фотографии и уютное пространство, в котором хочется остаться надолго.

Главная формула, которая привлекает продавцов: "продать дороже, вложив меньше", а для этого надо найти специалистов, которые помогут с грамотной подачей. Интересоваться услугами по предпродажной подготовке тюменцы стали в 4,5 раза чаще, чем годом ранее.

Продавцы жилья, которые заказывают хоумстейджинг, делают ставку на конкретные стили интерьера. Самым быстрорастущим оказался хай-тек. За год спрос на услуги дизайнеров, работающих в этом стиле, увеличился более чем вдвое. Стекло, металл, глянцевые поверхности и акцент на технологичности создают ощущение современной, продуманной до мелочей квартиры.

И классика остается в тренде — проверенные временем приемы тоже продают: спрос на специалистов по классическим интерьерам удвоился. Симметрия, благородные текстуры, лепнина и спокойная гамма создают атмосферу основательности и достатка — то, что считывается как сигнал надёжности.

Современный стиль почти удвоился — рост составил 93%. Простые формы, нейтральная гамма и отсутствие декоративных излишеств делают пространство ухоженным и готовым к жизни новых хозяев без переделок.

Минимализм прибавил 76%. Максимум воздуха при минимуме предметов, открытые поверхности и скрытые системы хранения делают квартиру визуально просторнее, чем она есть на самом деле.

Модерн прибавил 71%. Этот стиль — про изящные плавные линии, природные мотивы и сочетание натуральных материалов: дерева, камня, стекла и металла.

Профессиональная оценка и подбор

Вместе с хоумстейджингом закономерно растёт и интерес к профессиональному взгляду на квартиру. Продавцы хотят понимать реальную рыночную стоимость до того, как вкладываться в подготовку, поэтому спрос на услуги оценки недвижимости вырос более чем впятеро за год.

Покупатели тоже становятся требовательнее: они ищут близкий к их собственному идеалу объект, не тратя на это время и силы на первоначальный отсев лишнего. Спрос на подбор недвижимости вырос на 42%.

Ключевые тенденции рынка

По данным аналитики, можно выделить несколько устойчивых трендов:

- хоумстейджинг перестал быть экзотикой и превращается в обязательный этап подготовки к продаже;

- продавцы всё чаще выбирают стратегию "меньше вложить — дороже продать", вкладывая в первую очередь в то, что привлечет - внимание потенциального покупателя;

- стилистический вектор задают модерн, минимализм и хай-тек;

- формируется потребность в делегировании первоначального отбора представленных на рынке предложений.

Как проверить понравившуюся квартиру?

В числе самых дорогих ремонтных работ — замена проводки, труб и стояков, выравнивание стен и полов, монтаж окон и восстановление вентиляции. Это может вылиться в дополнительные траты от 400 тысяч рублей и выше. Хоумстейджинг умеет прятать за красивой картинкой те детали, которые сигнализируют о будущих затратах на ремонт. Именно поэтому нужно очень внимательно проверять жилье, даже если внешне оно выглядит привлекательно. Ниже представлен чек-лист, который поможет исключить пропуск критически важных деталей:

Замена проводки — одна из самых дорогих работ. Откройте электрощиток, посмотрите на автоматы: не ржавые ли, не оплавленные, подписаны ли линии. Проверьте розетки — не шатаются ли, не искрят ли, есть ли заземление. В старом фонде посчитайте розетки: если их две на комнату, готовьтесь к штроблению стен или ковру из удлинителей.

Замена труб часто требует вскрытия полов и стен, взаимодействия с соседями снизу и сверху, а также солидного бюджета. Осмотрите стены и пол под раковиной, за унитазом, под ванной (если есть доступ). Следы свежей затирки, новые уголки или капли герметика могут скрывать старые протечки. Стоит провести и активные тесты: откройте все краны на полную — напор должен быть нормальным даже при одновременной работе. Наберите воду в раковину или ванну и выдерните пробку: вода должна уходить быстро, без бульканья и хлюпанья. Одновременно с этим послушайте трубы. Если есть шум — это плохой знак. Также можно пообщаться с соседями сверху и снизу, чтобы выяснить, нет ли проблем с протечками.

Выравнивание стен — это затраты и недели пыли. Отодвиньте диван и кресла. За ними могут прятаться разводы от протечек, глубокие трещины или следы от старой батареи, которую переносили.

Выравнивание полов и замена покрытия могут задержать переезд, что приведет к лишним затратам в дополнение к стоимости работ и материалов. Укладка ламината, плитки или паркета требует идеально ровного основания: даже едва заметный перепад — и ламинат вздуется, а плитка треснет. Чтобы понять, есть ли в квартире проблемы с полами, приподнимите угол ковра или половика. Под ними может скрываться вздувшийся ламинат, щели в паркете или плитка, которая ходит ходуном.

Замена окон и откосов — тоже весомая статья расходов. Раздвиньте шторы и жалюзи полностью. Посмотрите на стыки рам, на откосы, на подоконник снизу. Плесень в углах и следы промерзания продавец мог просто закрыть красивым текстилем. Заодно проверьте, не дует ли из окна: проведите ладонью по периметру рамы, особенно в углах, или поднесите зажжённую зажигалку — если пламя колышется, щели есть. А значит, придется вложиться в утепление или замену стеклопакетов.

Восстановление вентиляции обойдется недёшево. Закройте дверь в ванную и на кухню, выключите вытяжку, поднесите листок бумаги к решётке. Если он не прилипает, то вентиляция не работает и жильцов будут беспокоить запахи от соседей, плесень и вечная сырость.

Коммуникации общего пользования — то, о чём забывают чаще всего, но это тоже ваши потенциальные расходы. Посмотрите на трубы большого диаметра в ванной и на кухне — не обмотаны ли они свежей изолентой, нет ли следов подтёков сверху. Заодно оцените состояние подъезда: мокрый подвал или протекающая крыша однажды станут вашей головной болью, если выберете квартиру на первом или последнем этажах.