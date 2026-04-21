"Все просто" - лаундж-бар в Тюмени закрыли на 50 суток из-за нарушения санитарных норм

Центральный районный суд Тюмени приостановил деятельность лаундж-бара "Все просто" на срок до 50 суток. Причиной стало выявление многочисленных нарушений санитарного законодательства, создающих угрозу здоровью посетителей и персонала (ст. 6.6 КоАП РФ).

Роспотребнадзор при проверке в апреле выявил в баре, расположенном по адресу ул. Пожарных и Спасателей, д. 5, ряд грубых нарушений. В частности, совмещен санузел для посетителей и сотрудников, отсутствует технологическая инструкция по приготовлению полуфабрикатов. Для обработки инвентаря и фруктов используется одна раковина, которая также применяется сотрудниками для личной гигиены.

Нарушения также выявлены в барной зоне: разделочный инвентарь совместно хранился с чистой посудой. Температурный режим хранения продуктов в морозильной камере не контролировался из-за отсутствия термометра. Обработка посуды и инвентаря не предусматривала дезинфекцию, а инструкции по применению дезсредств отсутствовали. Разведение дезинфицирующих растворов проводилось в общем туалете, при этом инструкции по приготовлению рабочих растворов не были представлены. Весь разделочный инвентарь не имел маркировки.

Индивидуальный предприниматель и ее представитель согласились с составленным протоколом. Учитывая характер и масштаб нарушений, суд принял решение о приостановке деятельности заведения.