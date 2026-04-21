В лесах Тюменской области оборудуют 113 площадок для отдыха

Работники Тюменской авиабазы обустраивают специальные зоны отдыха для жителей, в этом году планируется создать 113 таких площадок. Первые из них уже появились в Абатском, Викуловском, Ярковском и других лесничествах, сообщает деплеса ТО.

"Зоны отдыха размещают там, где люди бывают чаще всего: у водоёмов, на популярных лесных маршрутах, в грибных и ягодных местах, а также вдоль дорог. Основная задача — сделать пребывание в лесу комфортным и при этом безопасным для природы. Перед обустройством территорию очищают от сухостоя и опахивают. Затем устанавливают навесы, столы и скамейки, оборудуют места для сбора мусора. Дополнительно размещают стенды и указатели с правилами пожарной безопасности. Всего в этом году планируется установить более 1100 таких информационных элементов", - пояснили в деплеса.

С 6 апреля в регионе установлен пожароопасный сезон, а значит разведение костров в лесах запрещено, даже в оборудованных местах.

Для отдыха на природе выбирайте специально обустроенные площадки и обязательно оставляйте их после себя чистыми. Координаты таких мест можно найти на карте Геопортала Тюменской области в разделе "Лесной комплекс".