У российских туристов будет больше возможностей проводить оплату по QR-коду за рубежом

До конца года география сервиса оплаты товаров по QR-коду увеличится до десяти стран. Об этом в интервью РБК рассказала первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова. В список таких стран, в том числе, входят Турция, Египет и Вьетнам.

"Это все страны, которые наши граждане выбирают как любимые для путешествий. И мы хотим сделать там полноценную оплату по QR для любой торговой или сервисной точки", – сообщила Скоробогатова, отметив историческую банковскую основу внешнеторговой деятельности и сохранение всех дочерних банков в странах СНГ.

Эта инфраструктурная база, а также развитие филиалов в дружественных странах позволяет совершенствовать для россиян платежи и предоставлять им больше возможностей в поездках за рубеж.

Еще одним перспективным направлением является развитие трансграничных расчетов. "Если говорить о юрлицах, это построение трансграничных расчетов как на уровне национальных цифровых валют – есть цифровой рубль, цифровая рупия и цифровой юань, – так и на уровне цифровых финансовых активов и стейблкоинов. Очень многие страны активно развивают эти новые инструменты, и взаиморасчеты в них. На мой взгляд, крайне перспективная тема", – добавила топ-менеджер ВТБ.