Легендарный геолог Иван Брехунцов назвал самые востребованные профессии отрасли

В Тюменской области и всей Западной Сибири сегодня остро не хватает геологов-аналитиков. Об этом рассказал Анатолий Брехунцов – заслуженный геолог РФ, легенда тюменской геологии, которому 6 июня исполняется 85 лет, - сообщает Тюменская область сегодня.



Вся Западная Сибирь уже залицензирована, у каждого участка – свой хозяин, акционерная компания. Но геологи часто не видят целостной картины, потому что данные соседей – за семью печатями.

– Региональных работ, которые позволили бы увидеть Западную Сибирь целиком, становится все меньше, – говорит Брехунцов. – Поэтому нужны аналитики – специалисты, способные обрабатывать огромные массивы данных и предсказывать развитие событий на 5, 10, 20 лет. Со временем они будут очень востребованы.

По словам ветерана отрасли, советские гиганты вроде Уренгоя и Самотлора уже не те. На Уренгойском месторождении добыча газа упала с 300 до 130 миллиардов кубометров в год, на Самотлоре нефти – со 150 до 8 миллионов тонн. Крупных месторождений больше нет, остались более мелкие и затратные.

– Что делать? Разведывать другие, активно исследовать Восточную Сибирь, – уверен Брехунцов. – Нужно смотреть в сторону Красноярска, Якутии, бассейна реки Лены. Да, это рискованно и не быстро. Но все равно надо бурить скважины и получать фонтаны.