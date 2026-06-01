В "ТТС" разъяснили порядок льготного проезда школьников в летний период

В АО "Тюменская транспортная система" ("ТТС") дали пояснения по льготным поездкам летом, а также переносе оставшихся с предыдущего месяца. С наступлением лета это один из актуальных вопросов.
"Льготный проезд для школьников привязан к учебному периоду. Это означает, что возможность пользоваться льготами предоставляется во время учебного года. В период летних каникул, с 1 июня по 31 августа, оплата проезда производится по общим установленным тарифам, - говорится в сообщении "ТТС". - Если школьник не воспользовался всеми своими льготными поездками в течение учебного года, то они аннулируются без переноса на последующие периоды".
В июне льготные поездки предусмотрены только для выпускников школ. У девятиклассников их 22, у одиннадцатиклассников – 34.
При отсутствии льготных поездок транспортная карта школьников действует как общепользовательская. Стоимость поездки будет 37 рублей, зато действует пересадочный тариф, - сообщает Вслух.ру.
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