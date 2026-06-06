Тюменцев приглашают на финальный показ лаборатории "Светотень"

15 июня в 19 часов в центре "Космос" стартует итоговый показ лаборатории сценического света "Светотень". Участники лаборатории — режиссеры, актеры и светотехники — продемонстрируют эскизы коротких сцен, в которых свет выступает не просто техническим фоном, а главным действующим лицом. Вход свободный, по предварительной регистрации в группе "Космос | Театральный центр".

Показ будет интересен как профессионалам театрального искусства, так и любителям, интересующимся современным театром и нестандартными формами.

В течение полутора месяцев команда лаборатории "Светотень" работала над созданием эскизов, совмещая репетиции, световые партитуры и поиск новых выразительных средств. На итоговом показе зрители увидят результат экспериментального синтеза драматургии, актерской игры и сценического света.

""Светотень" мы задумывали как место, где стираются границы между "технарями" и "творцами". Наш финальный показ — не отчет, а доказательство: когда светом управляет не просто оператор, а человек, понимающий драматургию, сцена оживает иначе. Мы не ждем идеальных спектаклей — мы ждем честных экспериментов. И уверены: зритель это почувствует", — отметила Лолита Курбонова, организатор и ведущая лаборатории.

Вечер откроется вступительным словом организаторов, после чего тюменцам представят 6 эскизов. Каждый эскиз — короткая сцена продолжительностью до 7 минут, созданная междисциплинарными командами из режиссеров, актеров и начинающих светотехников. Зрители увидят, что свет на сцене способен не просто освещать, а становиться полноценным инструментом драматургии: создавать настроение, управлять вниманием зала и даже играть наравне с актерами, - сообщает Мой-портал.ру.



""Космос" всегда рад проектам, которые раздвигают границы привычного театра. "Светотень" — именно такая история. Подобные работы формируют новую театральную оптику — и для нас как для пространства, открытого экспериментам, это ценный опыт. Уверена, зритель увидит не просто эскизы, а рождение нового театрального языка", — поделилась Аэлита Садретдинова, менеджер проектов Театрального центра "Космос".

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