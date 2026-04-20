Спрос на экспресс-гарантии среди предпринимателей в этом году вырос на 80%

За первые два месяца 2026 года российский бизнес резко увеличил спрос на экспресс-гарантии. Количество их оформлений выросло на 80%, а их общий объем — на 33%. Ключевыми факторами стали активное участие среднего и малого бизнеса в госзаказе, цифровизация услуг и стремление предпринимателей оптимизировать издержки, отмечают в ВТБ. С учетом высокой востребованности, банки запустили оформление экспресс-гарантий в мобильном приложении.

"Экспресс-гарантии позволяют предпринимателям не отвлекать собственные средства на обеспечение контрактов, а вместо этого оперативно получать авансы и исполнять обязательства без кредитов. В условиях роста издержек это сохраняет ликвидность и дает преимущество в тендерах, где скорость решает все", — отмечает Руслан Еременко, член правления ВТБ.

Переход на полностью цифровой формат работы сегодня является одной из главных тенденций в сфере предпринимательства. Со своего смартфона бизнес уже может получить гарантию на участие в закупке, исполнение контракта, возврат аванса для государственных и коммерческих закупок на сумму до 30 млн. руб. Также онлайн можно подавать заявки на большие суммы: до 100 млн руб. в рамках ряда федеральных законов и постановлений.