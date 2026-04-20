Почти в половине тюменских компаний есть дресс-код

В 45% компаний Тюмени есть дресс-код для офисных сотрудников, к такому выводу пришили в SuperJob после опроса офисных сотрудников, работающих на территории работодателя.

В Тюмени с корпоративными требованиями к одежде сталкиваются 45% офисных сотрудников: 8% работают в условиях строгого дресс-кода, а 37% работодатель просит придерживаться делового стиля. 81% сотрудников компаний, где принят дресс-код, покупают офисную одежду полностью за свой счет. У 6% опрошенных работодатель полностью компенсирует расходы или предоставляет корпоративную одежду и обувь, еще у 3% компенсирует частично или выдает отдельные предметы гардероба.

Дресс-код, принятый в компании, нравится 55% работников, негативно к нему относятся лишь 12%.

Необходимость соблюдать корпоративный стиль в одежде воспринимают спокойно 53% опрошенных, с пониманием — еще 37%. 6% к этому требованию относятся негативно.

Сами сотрудники довольно высоко оценивают степень влияния внешнего вида и манеры одеваться на карьеру: по 10-балльной шкале средняя оценка составила 5,4 балла. Женщины считают этот фактор чуть более важным (5,8 балла), чем мужчины (5,0). 11% опрошенных уверены, что их внешний вид и готовность соблюдать дресс-код оказали решающее влияние на карьеру (они поставили 10 баллов из 10).