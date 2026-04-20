Таможенники передали Минкульту изъятые у коллекционера старинные монеты

Три старинные монеты "20 копеек 1914г.", "15 копеек 1923 г." и "10 копеек 1923 г.", изъятые в ходе таможенного контроля, принял территориальный отдел Управления Министерства культуры РФ по Приволжскому и Уральскому федеральным округам в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

Незадекларированные монеты таможенники обнаружили в багаже гражданки России, прилетевшей из Узбекистана. Женщина везла в их личную коллекцию, но из-за отсутствия разрешительных документов культурные ценности были задержаны. Суд признал их владельцу виновной в совершении административного правонарушения, а ценности были конфискованы и обращены в федеральную собственность.