Red Wings запускает прямые рейсы из Тюмени в Тбилиси: билеты уже в продаже

Авиакомпания Red Wings объявила о старте продаж билетов на новое международное направление — из Тюмени в столицу Грузии. Первый рейс по маршруту Тюмень – Тбилиси запланирован на 12 июня. Полеты будут выполняться на российских самолетах SSJ-100, и продлятся они до конца октября текущего года.

Вылеты из международного аэропорта "Рощино" имени Д.И. Менделеева будут осуществляться еженедельно по пятницам в 18:40. Обратный рейс из Тбилиси отправляется в 22:20 того же дня. Время в пути до грузинской столицы составит 3 часа 40 минут.

Тбилиси — один из древнейших городов Кавказа, сумевший сохранить свой неповторимый колорит и самобытную атмосферу. Путешественникам рекомендуют начать знакомство с городом с прогулки по Старому городу, подняться к крепости Нарикала, откуда открываются захватывающие панорамы, пройтись по современному Мосту Мира и обязательно посетить знаменитые серные бани.

Отметим, что в летнем сезоне 2026 года Red Wings свяжет с Тбилиси уже девять российских городов: Москву, Санкт-Петербург, Самару, Краснодар, Сочи, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Тюмень.