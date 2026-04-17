Сбер запускает партнёрскую программу для интеграторов ГигаЧат Бизнес

Сбер объявил о запуске партнёрской программы для платформы GigaChat Enterprise (ГигаЧат Бизнес), направленной на развитие экосистемы генеративного искусственного интеллекта в корпоративном сегменте. К участию приглашаются ведущие системные интеграторы и консалтинговые компании, заинтересованные в создании и внедрении комплексных AI-решений для бизнеса.

Новая программа открывает партнёрам возможность заключать соглашения со Сбером и предлагать клиентам end-to-end решения на базе ГигаЧат Бизнес — от разработки и кастомизации до интеграции и последующей поддержки. Такой подход позволяет учитывать отраслевую специфику заказчиков, ускорять запуск AI-проектов в промышленную эксплуатацию и повышать их экономическую эффективность.

Партнёры программы получают доступ к технологическим ресурсам и экспертизе Сбера, а также маркетинговую и лидогенерационную поддержку. Это даёт интеграторам дополнительные инструменты для масштабирования бизнеса и создания новых источников выручки за счёт GenAI-направления.

Для Сбера развитие партнёрской модели станет ключевым фактором масштабирования внедрений ГигаЧат Бизнес, расширения отраслевого присутствия и совершенствования продукта за счёт обратной связи от рынка. В рамках программы предусмотрены различные уровни партнёрства, система мотивации и сопровождение на всех этапах взаимодействия.

Александр Вибе, директор центра ИИ-решений для B2B Сбербанка:

Мы видим устойчивый рост спроса на внедрение генеративного ИИ в корпоративном секторе. Запуск партнёрской программы — это логичный шаг в развитии экосистемы ГигаЧат Бизнес. Она позволит нам масштабировать продажи и внедрения платформы, расширить отраслевой охват и одновременно получать от партнёров качественную обратную связь для развития продукта. Для интеграторов это возможность не только усилить своё предложение, но и выстроить новые источники дохода за счёт внедрения, кастомизации и поддержки решений на базе GigaChat Enterprise (ГигаЧат Бизнес). Мы рассчитываем, что к концу 2026 года не менее половины корпоративных внедрений платформы будет реализовываться с участием партнёров.

Владимир Толмачёв, генеральный директор "Салют для бизнеса":