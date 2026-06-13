В Тюмени впервые пройдет конференция по гештальт-терапии при поддержке Московского гештальт-института

Организаторы конференции выбрали тему "Контакт в изменяющемся мире: терапия — практика — сообщество", что подчеркивает актуальность человеческого взаимодействия в эпоху глобальных перемен.

Московский гештальт-институт является одной из самых авторитетных организаций в России с 35-летней историей. Свое начало сообщество берет в конце 80-х годов, когда при поддержке европейских коллег в Москве были запущены первые программы подготовки терапевтов. Сегодня МГИ объединяет специалистов от Крыма до Камчатки, работая по высоким мировым стандартам. В Тюмени активное развитие направления ведется уже четвертый год, и проведение собственной конференции стало логичным результатом роста локального профессионального объединения.

Участников ждут лекции от ведущих экспертов страны, практические мастерские, дискуссии за круглыми столами и уникальные для этого подхода процесс-группы. Конференция ориентирована не только на опытных терапевтов и супервизоров, но и на тех, кто только начинает свой путь в психологии или просто интересуется саморазвитием и глубоким пониманием отношений с окружающими.

Для Тюменской области проведение события такого уровня — это признание зрелости местного сообщества. Психологам Уральского федерального округа и Западной Сибири больше не нужно ехать в столицы, чтобы получить передовой опыт и установить прямые контакты с мэтрами отечественной гештальт-терапии, - сообщает КП-Тюмень.