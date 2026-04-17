Проект по защите дикой природы "Земля медведя" стартует в России

Эксперты разработали комплекс мер, помогающий снижать число конфликтов между человеком и медведем. В апреле программа "Земля медведя" запускается в Камчатском крае, Сахалинской и Магаданской областях. В дальнейшем проект планируется масштабировать и на другие регионы России. Об этом в рамках XVII Международного форума "Экология" рассказал директор Фонда защитников природы и советник президента – председателя правления ВТБ Пётр Шпиленок.

Ежегодно в нашей стране происходят сотни инцидентов между медведем и человеком. Дикие животные выходят к населенным пунктам и палаткам туристов, нападают на людей. Наиболее остро с проблемой сталкиваются на Камчатке: одним из самых конфликтных стал 2024 год. Тогда было зафиксировано свыше 600 случаев выхода медведей в населенные пункты, при этом отстреляны были 428 потенциально опасных бурых медведей.

Происшествия случаются из-за незнания особенностей поведения животных и нарушения правил обращения с пищевыми отходами. Например, оставленная туристами еда или попытки прикормить медведей приводят к изменению их пищевых привычек и поведения. Животные становятся смелее, агрессивнее и начинают добывать легкодоступную и калорийную еду там, где находятся люди.

"Многие научные исследования и мировой опыт доказывают, что добрососедство людей и медведей возможно. Но почти полностью оно зависит от человека. Медведь по своей природе стремится избегать встречи с людьми и не становится агрессивным без причины. Разработанная нами программа опирается на успешную международную практику и включает в себя комплекс образовательных механик, благодаря которым снижается число конфликтов между людьми и медведями", – отметил топ-менеджер ВТБ. В рамках программы также на заповедных территориях установят информационные щиты с правилами, печатные материалы туристы получат в аэропортах, на вокзалах, в гостиницах. Специальный комплекс мер будет разработан для сотрудников промышленных предприятий.