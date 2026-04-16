Думы столиц разных регионов России обсудили работу над бюджетом и другие важные темы

Думы десятков городов России 15 апреля приняли участие в совещании "Организация бюджетного процесса в муниципальных образованиях: участники, этапы, особенности", организованном по инициативе Тюменской городской думы.

К встрече в режиме ВКС присоединились Рязань, Красноярск, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Волгоград, Нижний Новгород, Ханты-Мансийск, Салехард, Якутск, Петропавловск-Камчатский, города ЛНР и другие. Вместе с Тюменью работали председатели городских дум Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Исетского, Казанского, Упоровского округов. Также на встрече присутствовали члены Общественной молодежной палаты при Тюменской гордуме.

Думы по традиции обменялись своими успешными практиками. В частности, Тюменская гордума поделилась организацией "нулевых чтений" и согласительных процедур. Также участники совещания изучили практику "народного бюджета" и работу с наказами в Ханты-Мансийске, этапы бюджетного процесса и централизацию учета в Салехарде, подготовку к юбилею города и учет потребностей присоединенных территорий в Красноярске. Узнали про истему дополнительных расходных обязательств и депутатский контроль в Перми, а также о работе с дебиторской задолженностью и личным кабинетом арендатора в Нижнем Новгороде.

"За каждым докладом, за каждой видеотрансляцией стоит доверие. Мы давно и системно работаем в рамках подписанных межмуниципальных соглашений. Именно они позволяют говорить на одном языке, сверять подходы и вместе искать ответы на сложные вопросы. Это реальный инструмент развития наших территорий. Благодарю всех участников за содержательные выступления, открытость и готовность делиться опытом. Мы видим, что каждая такая встреча делает наше общее муниципальное сообщество сильнее", — подчеркнула председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова.