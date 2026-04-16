Всероссийский отбор в юношеский симфонический оркестр Башмета проведут в Тюмени и ещё 25 городах

В 26 городах России стартовал национальный отбор в юношеский оркестр под руководством Юрия Башмета. Конкурс проходит в офлайн и онлайн-форматах при поддержке ВТБ. В Тюмени музыканты встретятся 18 апреля в Колледже искусств Тюменского государственного института культуры. Участники получат возможность заявить о себе на профессиональной сцене и войдут в состав оркестра сезонов 2026-2028 годов.

"Создание и развитие Всероссийского юношеского симфонического оркестра уже 14 лет назад, стало для меня одним из главных достижений жизни. Очень важно, что это коллектив не замкнутый: каждые 2 года мы проводим большой национальный отбор, слушаем ребят от 10 до 22 лет по всей нашей стране", – отметил Юрий Башмет, основатель, художественный руководитель и главный дирижер оркестра.