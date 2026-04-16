Тобольское ПАТП в числе лучших компаний России по трудоустройству подростков

Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие по итогам Всероссийского конкурса "Ответственное трудоустройство подростков" победило в номинации "Лучшая программа поддержки трудовых династий".

Конкурс проводился аппаратом Уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой совместно с Федеральным центром программ социализации подростков и Центром прикладной социологии СПбГУ. Эксперты выбирали лучших среди 229 участников из 53 регионов страны.

"Наша программа трудоустройства несовершеннолетних — это не просто рабочие места, а преемственность поколений и бережное отношение к будущим профессионалам", - прокомментировали победу в компании.