Эксперты проанализировали, зачем россияне сегодня берут кредиты

Самыми популярными целями у заемщиков в нашей стране стали ремонт и строительство – на них сегодня оформляется каждый третий кредит. Далее следует рефинансирование ранее взятых кредитов — каждый пятый случай, покупка автомобиля и оплата медицинских услуг — по 9%. А замыкают пятерку траты на отпуск. Таким статистическим анализом поделились в ВТБ. Мужчины чаще берут кредиты на ремонт, строительство и покупку автомобиля. Женщины, напротив, более ориентированы на здоровье и отдых – они в 1,5 раза чаще мужчин оформляют займы на медицинские услуги и отпуск. При этом семейные клиенты оформляют кредиты в два раза чаще, чем холостые.



Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще снижают свою финансовую нагрузку благодаря программа рефинансирования – доля таких займов здесь достигает 24%, что на 4 п.п. выше среднего по России. В Тюменской области до половины кредитов наличными оформляются на ремонт, четверть — на покупку авто. А более популярной целью чем отпуск, является образование. Такие кредиты оформляют жители региона в возрасте около 30-40 лет.



"В текущем году мы наблюдаем восстановление спроса на кредиты наличными на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России и последовательного снижения ставок. При этом заемщики демонстрируют более осознанный подход: потребительское кредитование становится инструментом долгосрочных вложений – в жилье, транспорт, здоровье. Дополнительным драйвером выступает рефинансирование, позволяющее клиентам оптимизировать долговую нагрузку и перераспределять высвобождающиеся средства на новые цели", – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.