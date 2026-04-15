Скверы и кладбища Тюменской области начали обрабатывать от клещей

На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области рекомендовано с 10 апреля начать акарицидные обработки для территорий, полностью освободившихся от снега и талых вод, а также приведенных в надлежащее санитарное состояние. По состоянию на 14 апреля в регионе от клещей обработаны скверы и кладбища площадью более 65 га, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Обработка городских зеленых насаждений проводится только при помощи наземной аппаратуры. В один прием обрабатываются участки площадью не более 5 га при соблюдении минимальных разрывов между обрабатываемыми и водными объектами, используемыми населением для купания и рыболовства. Также обязательным является проведение контроля качества после проведения акарицидных обработок, а в случае их недостаточной эффективности или фактов присасывании клещей территорию следует обработать повторно, отметили в ведомстве.