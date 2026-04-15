Около 29 тысяч домов за пять лет газифицировали в Тюменской области

13:33 15 апреля 2026
За пять лет почти 28 780  домов в Тюменской области подключили к газу по программе социальной догазификации. 

Подать заявку на бесплатное подключение могут жители газифицированных населенных пунктов — это значит, что газ проведут прямо до участка без затрат. Для 49 льготных категорий предусмотрена выплата 156 тысяч рублей на покупку и установку внутридомового оборудования, сообщается в пабликах Тюменской области.

