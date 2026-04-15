Почти на 500 млрд рублей выросли сбережения россиян с начала 2026 года

Объем привлеченных средств банками страны в первом квартале увеличился более чем на 489 млрд и достиг 66,3 трлн рублей. Основным драйвером роста по-прежнему остаются вклады и накопительные счета в национальной валюте. Общий объем сбережений в рублях увеличился на 519 млрд и превысил 62,9 трлн рублей, по оценке ВТБ. На рынке продолжается процесс дедолларизации: валютные сбережения с начала года сократились еще на 31 млрд.

Только за один лишь март рынок сбережений увеличился на 283 млрд рублей, из них портфель рублевых средств - на 199 млрд.

Алексей Охорзин, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ: