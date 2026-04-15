Модернизацию пункта пропуска на границе с Казахстаном начали в Тюменской области

Началась модернизация автомобильно-пропускного пункта "Казанское – Кызыл Жар", который расположен в Казанском муниципальном округе. Это результат договорённостей, которые были достигнуты во время нашей встречи с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Абаевичем Бектеновым. Капитальный ремонт завершится в следующем году. В будущем пересечение границы станет более комфортным, сообщил губернатор Александр Моор.

Казахстан – ближайший сосед и один из главных внешнеторговых партнёров Тюменской области. По итогам 2025 года товарооборот между регионов и с республикой увеличился почти на 16%.