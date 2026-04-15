Тюменские депутаты ознакомились с работой "Ютэйр-Инжиниринга"

Депутаты Тюменской городской думы с ознакомительным визитом побывали в аэропорту "Плеханово" и ознакомились с работой компании "Ютэйр-Инжиниринг", где ежегодно ремонтируют около шестидесяти вертолетов, в том числе иностранного производства.

Экскурсию по цехам с рассказом о технологических процессах и знакомство с трудовым коллективом для гостей провел генеральный директор компании Андрей Шадрин.

Депутат Николай Ремезков отметил, что впервые посетил предприятие и впечатлен масштабностью высокотехнологичного производства. От себя лично и коллег он поблагодарил руководство компании за прием.

Председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова рассказала, что для депутатов визиты на предприятия и в организации города стали традиционными, они нужны для того, чтобы депутаты могли лично оценить динамику социально-экономического развития муниципалитета и через соцсети, СМИ поделиться этим с жителями города.

"Испытали гордость за то, что у нас в Тюмени такая суперкомпания с отличным руководством. Из 9,5 тысячи сотрудников треть — жители нашего города, и это здорово, что у тюменцев есть возможность работать в хорошей компании, в комфортных и современных условиях. Также депутатам было важно услышать, что средняя заработная плата здесь достаточно серьезная и что есть поддержка молодых специалистов — идет омоложение коллектива, при этом сохраняется наставничество", - резюмировала Светлана Иванова.