Состояние автодорог проверят в 9 округах Тюменской области

Диагностику автомобильных дорог проводит подрядная организация на дорогах регионального значения в Абатском, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Ишимском, Казанском, Сладковском и Сорокинском округах Тюменской области. Всего предстоит исследовать 3 263 километра.

"Результаты диагностики служат основой для планирования ремонтных работ, реконструкции, а также для формирования или обновления базы данных о состоянии дорог. Комплекс работ по диагностике автомобильных дорог - это систематическое обследование и оценка состояния конструктивных элементов дороги, дорожных сооружений, характеристик транспортных потоков и других параметров", - пояснили в Управлении автомобильных дорог Тюменской области.

Цель диагностики - получить полную, объективную и достоверную информацию о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, условиях их эксплуатации и степени соответствия потребительских свойств требованиям интенсивности и состава движения.

Диагностика включает несколько этапов, в том числе обследования с помощью передвижных лабораторий, систематизация, программная обработка цифровых измерений, приведение показателей к единым шкалам и формам. По результатам диагностики составляется отчёт о транспортно-эксплуатационном состоянии обследованных дорог.