В олимпиаде по финграмотности проверили свои знание более 73 тысяч школьников Тюмени, Югры и Ямала

Школьники Тюменской области, Югры и Ямала приняли активное участие во всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1–11 классов, которая прошла на образовательной платформе Учи.ру. В Югре и на юге Тюменской области свои знания проверили по 31 тыс. учеников, на Ямале – 11 тыс. учащихся. По сравнению с прошлым годом число участников из регионов тюменской "матрешки" увеличилось на 8%.

В целом по стране в олимпиаде приняли участие более 3 млн детей. Лучше всего российские школьники справились с заданиями, связанными с умением копить: свыше 80% ребят дали верные ответы. В задании "Мошенники" 40% "потенциальных жертв" сумели разгадать замысел злоумышленников и выбрали правильную стратегию защиты. А самым сложным стал трек "Страховка для короля", который рассчитан на понимание принципов страхования и развитие логического мышления. Его успешно прошли лишь 14% участников.

В этом году к олимпиаде впервые присоединились дошкольники. В Тюменском регионе проверили свои знания более тысячи детей в возрасте от пяти до семи лет. Дошкольники и ученики младших классов показали отличные результаты: доля правильных ответов по каждому тематическому заданию составила 55%. Кроме того, к олимпиаде привлекли и родителей. Им предложили пройти онлайн-тест и разобраться с финансовыми ситуациями: купить квартиру в ипотеку, выгодно вложить сбережения, перечислить наиболее эффективные меры господдержки бизнеса.

Олимпиаду организуют Банк России, АНО "Национальные приоритеты", Минфин России, Минэкономразвития России и образовательная платформа Учи.ру в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".