Антифрод-система Сбера признана лучшей в стране по версии НСПК

Третий год подряд Сбер становится лауреатом премии Национальной системы платёжных карт (НСПК) "Лучшие в антифроде" за противодействие мошенничеству. Как отметили на форуме "Антифродум" организаторы премии, банк успешно противостоит мошенникам и надёжно защищает средства клиентов.

По итогам 2025 года Сбер получил премию сразу в двух номинациях:

"Защита физических лиц" — за самый высокий уровень защиты клиентов от мошенников;

"Эффективный возврат денежных средств" — за наибольшую долю возвращённых гражданам средств (через сервис "Добрая воля").

При анализе результатов показатели Сбера сравнивались с аналогичными данными других крупных банков России. Оценивались так же оборот компании и уровень одобрения операций.

