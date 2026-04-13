Электрички Тобольск–Тюмень до 1 мая будут ходить по временному расписанию

С 23 апреля по 1 мая временно будет изменено расписание некоторых пригородных поездов по направлению Тобольск - Тюмень, сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

№7359, Тобольск–Тюмень будет отправляться с 23 по 30 апреля в 17:46 (раньше на 27 минут);

№7360, Тюмень–Тобольск будет прибывать с 24 апреля по 01 мая в Тобольск в 11:18 (позднее на 10 минут);

№7361, Тобольск–Тюмень будет отправляться с 24 апреля по 01 мая из Тобольска в 06:39 (раньше на 8 минут);

№7362, Тюмень–Тобольск будет прибывать на станцию Усть-Тавда в 21:24 (позднее на 7 минут) и прибывать в Тобольск в 22:50 (позднее на 7 минут).

При планировании поездки просим уточнять расписание. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях "РЖД Пассажирам", на сайтах ОАО "РЖД" и АО "СПК", а также на станциях и в пригородных кассах, отмечают в СПК.