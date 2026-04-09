Сервисы "Телемед-72", "Транспорт72" и "Тюменские парковки" включили в белый список

В "белый список" внесены приложения "Телемед-72" и "Транспорт 72", портал и мобильное приложение "Тюменские парковки", региональный портал услуг, сервисы Электронной школы Тюменской области и многие другие, сообщил губернатор Александр Моор.

"Друзья, как и вы, периодически сталкиваюсь с проблемой отсутствия мобильного интернета. Это доставляет неудобства, но, к сожалению, обстановка складывается так, что приходится жертвовать комфортом ради безопасности. Чтобы важные цифровые сервисы были доступны даже в случае ограничения мобильного интернета, мы сделали запрос о включении региональных платформ в "белый список". После согласования и решения технических вопросов это стало возможным", - сообщил Моор.

Все перечисленные региональные платформы работают на российских серверах, информация обрабатывается в пределах России, они безопасны.