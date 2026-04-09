Пользователи соцсетей зафиксировали зарождение нейросетевой экономики

В России формируется самостоятельная экономика ИИ-агентов, в рамках которой цифровые помощники могут стать отдельными субъектами. Пользователи соцсетей начали активно обсуждать риски и возможности монетизации при появлении новой экономики. Такие выводы содержатся в исследовании "Восприятие ИИ-агентов глазами пользователей соцмедиа", проведенного компанией Brand Analytics для ВТБ в рамках конференции Data Fusion.

Участники активно рассуждают о влиянии ИИ-агентов на рынок труда и трансформацию занятости, в частности выражают беспокойство за будущее конкретных специальностей и потерю рабочих мест. Особое внимание уделяется появлению ИИ-агентной экономики — концепции, в рамках которой ИИ-агенты становятся самостоятельными экономическими субъектами. Поэтому пользователей интересует то, как будет формироваться стоимость владения и использования ИИ-агентов, какие модели монетизации станут доминирующими и как будет регулироваться деятельность автономных цифровых агентов.

"Мы видим, что зачатки "экономики цифровых агентов" уже появляются. Например, цифровые помощники помогают проводить финансовые операции или подбирать банковские продукты. Но до полноценной системы — с устойчивыми правилами и регулированием — потребуется еще несколько лет. ИИ-агенты могут стать полноценными помощниками людей в обозримом будущем: они будут самостоятельно выбирать товары, оптимизировать расходы, управлять подписками и финансовыми потоками пользователей и компаний. Со временем возникнет полноценная экономическая система, где агенты действуют как субъекты с правами и ответственностью. Это будет напрямую зависеть от развития регулирования, технологий и формирования атмосферы доверия к ним", — рассказал Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Исследование также фиксирует трансформацию роли человека, который становится оркестратором ИИ-агентов: он формулирует цели, распределяет задачи, следит за ходом процессов и принимает финальные решения. Человек учится управлять цепочкой ИИ-агентов, так как максимальный эффект дает параллельная работа разных цифровых ассистентов. Однако в таком подходе есть и риски, которые заключаются в когнитивном истощении и переутомлении от необходимости одновременно контролировать множество ИИ-инструментов.

Треть обсуждений посвящены восприятию ИИ-агентов. Мнения варьируются от полного восхищения до глубокого скепсиса. Значительная часть восприятия формируется вокруг потенциальных рисков, этических вопросов и ограничений технологий. "Поляризация восприятия ИИ-агентов — ожидаемый этап зрелости любой новой технологии. Быстрый рост ожиданий от ИИ-агентов был усилен маркетингом, а затем пользователи более трезво оценили реальность. То, что в 20% обсуждений пользователи уже воспринимают ИИ как рабочий инструмент и часть повседневности является ключевым сигналом того, что технология выходит из стадии хайпа в фазу практического применения", — отметил топ-менеджер.