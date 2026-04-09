Старшекурсники ТВВИКУ будут жить в новом общежитии

Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного ордена Кутузова училища имени маршала инженерных войск Алексея Прошлякова будут жить в новых комфортных условиях - официально открыли общежитие и поздравили личный состав с этим важным событием губернатор Александр Моор и начальник ТВВИКУ Алексей Бирюков.

В рамках соглашения между правительством Тюменской области и Минобороны Российской Федерации по обустройству фондов ТВИКУ в 2021 году был заключен госконтракт на реконструкцию и строительство объектов училища. На сегодня завершено строительство объектов первого этапа: столовой, котельной, инженерных сетей и курсантского общежития.

Александр Моор отметил, что Тюменское высшее военно-инженерное командное училище является одним из символов города, регион искренне гордится тем, что вуз в Тюмени готовит высококвалифицированных специалистов для инженерных войск.

"Было подписано соглашение с Министерством обороны Российской Федерации по проведению большой модернизации учебно-материальной части всего ТВВИКУ. Завершён первый этап. Впереди ещё, конечно, много работы, но мы очень рады, что модернизация продолжается. Была открыта замечательная столовая, теперь - новое общежитие для курсантов. Я убежден, что готовить классных специалистов для Вооруженных сил нужно в современных и достойных условиях. И я уверен, что вместе с Минобороны мы продолжим модернизацию и в течение нескольких лет все ТВВИКУ станет самым современным, самым достойным, удобным для обучения, для проживания, для подготовки офицеров и специалистов для Вооруженных сил России", - отметил в приветствии Моор.

Начальник ТВВИКУ полковник Алексей Бирюков подчеркнул, что для училища это важное событие:



Сегодня мы открываем курсантское общежитие, которое построено в рамках соглашения между Министерством обороны Российской Федерации и правительством Тюменской области. От начальника инженерных войск вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Ставицкого Юрия Михайловича, от себя, от личного состава училища выражаю огромную признательность и благодарность правительству и губернатору Тюменской области за всестороннюю помощь, поддержку и настойчивость в реализации данного проекта. Курсантское общежитие построено согласно всем новым технологическим условиях, оснащено новой мебелью, оборудованием, которое позволит для каждого курсанта, который здесь будет проживать, создать комфортные и уютные условия.

Бирюков отметил, что построенная ранее в рамках контракта столовая на 1200 мест - "великолепная и одна из лучших. На очереди - строительство казармы на 300 человек и учебно-административного корпуса, который станет интеллектуальным центром училища.

После торжественного открытия Бирюков провел для гостей из правительства региона экскурсию по общежитию. С обустройством комнат курсантов и условиями проживания ознакомились также десятиклассники из Тюменского президентского кадетского училища и ребята из "Юнармии".

В трехэтажном здании на площади около 6 тысяч квадратных метров обустроены по два жилых блока на 8 курсантов и 14 на шесть, в каждый входят прихожая, две спальни (одна на 3 или 4 человека), умывальная, душевая и санузел. Оборудованы общие комнаты информирования и отдыха, места для занятий спортом, канцелярии подразделений, гардеробные для чистки обмундирования и обуви, бытовки для хранения инвентаря и вещей.