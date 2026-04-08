Тюменская область оказалась в топ-10 регионов, выгодных для поездок на майские праздники

15:14 08 апреля 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменская область вошла в топ‑10 направлений с самой выгодной стоимостью железнодорожной поездки, перелета и размещения на одну ночь в период майских праздников 2026 года, сообщают в Яндекс Путешествиях после изучения данных бронирований авиабилетов и отелей на период с 1 по 10 мая.

Медианная стоимость перелета в Тюменскую область составляет 10 640 рублей, средняя стоимость ночи — 7 010 рублей. Сумма этих показателей составляет 17 650 рублей. При этом средняя стоимость железнодорожной поездки в Тюмень составляет 4 240 рублей.

При планировании поездки россияне могут ориентироваться не только на популярность направления, но и на текущий уровень цен — в ряде случаев он остается ниже или сопоставим с прошлым годом даже в период высокого спроса.

Также аналитики сервиса определили топ зарубежных направлений по наименьшей совокупной средней стоимости перелета и проживания в период майских праздников 2026 года. Самыми выгодными являются Беларусь (средняя совокупная стоимость 23 520 рублей), Узбекистан (24 390 рублей) и Казахстан (28 650 рублей).

Теги: Яндекс , праздники , путешествия , туризм
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2026