Казанские аграрии первыми в Тюменской области вышли в поля

15:41 08 апреля 2026
В Тюменской области начались весенние полевые работы, первым в поля вышло предприятие "Агрокомплекс Маяк" из Казанского округа. Аграрии приступили к раннему весеннему боронованию, это позволяет сохранить влагу в почве и положительно влияет на урожайность, сообщил губернатор Александр Моор.

Со слов губернатора, хозяйства региона почти на 100% подготовили технику и в любой момент готовы начать работы. Завершается подготовка семян зерновых культур, докупаются минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы.

Посевные площади в регионе сохранят на уровне 2025 года.

