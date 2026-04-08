Тюменка чуть не лишилась креста, изъятого у нее в аэропорту Уфы

54-летняя жительница Тюмени, отправляясь в отпуск из Уфы в Хургаду, взяла с собой металлический литой нательный крест Распятие Христово. Сотрудники местной таможни проявили к кресту интерес и изъяли, чтобы направить на экспертизу как предполагаемую культурную ценность. По обращению самой гражданки для дальнейшего рассмотрения административное дело было передано в Тюменскую таможню по ее месту жительства.

Экспертиза установила, что нательный крест был произведен в 18 веке методом литья и относится к предметам религиозных культов различных конфессий, созданным более 50 лет назад. И вывоз подобных вещей возможен лишь при наличии разрешительного документа и с соблюдением порядка декларирования товаров.

"Крест достался мне от бабушки, он является семейной реликвией, – пояснила женщина при таможенном контроле. – К сожалению, таможенные правила я не изучила и не знала о возможном запрете на вывоз моей личной вещи".

Таможенники возбудили в отношении женщины два дела об административных правонарушениях: по ч.1 ст.16.2 (недекларирование товаров) и ст.16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). За допущенные правонарушения гражданке грозил штраф и конфискация незадекларированного изделия, стоимость которого оценили в в 2,5 тысячи рублей. "Судом принято решение назначить административный штраф без конфискации предмета правонарушения. После уплаты штрафа семейная ценность была передана владелице", - сообщила пресс-секретарь Тюменской таможни Екатерина Малиновцева.