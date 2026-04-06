227 тюменцев закрыли сезон на Югорском лыжном марафоне

В Ханты-Мансийске завершился XIII Югорский лыжный марафон. По данным регистрации на дистанции в 50 км, 25 км, 15 км и 5 км заявились 3 911 участников из 52 регионов, Казахстана и Беларуси. По итогам двух дней марафона разыгран общий призовой фонд от ВТБ – 2,5 млн рублей.

Управляющий ВТБ в ХМАО – Югре Виталий Мосунов:

В этом году мероприятие в очередной раз подтвердило статус одного из ключевых спортивных событий страны, собрав тысячи участников и болельщиков со всей России – это показатель доверия спортсменов и зрителей. Особенно ценно, что в условиях, когда в других регионах соревнования отменялись из-за погодных аномалий, Югра в начале апреля смогла обеспечить условия для гонки профессиональных спортсменов и любителей.

Лидера гонки на 50 км свободным стилем в первый день соревнований определили по видеофиксации, лыжники не уступили биатлонистам, заняв весь пьедестал. Первым стал спортсмен из Удмуртии Дмитрий Баграшов, в прошлом году он был вторым в "классике". Теперь его время составило 1 час 59 минут 50 секунд, всего на минуту больше прошлогоднего рекорда олимпийского чемпиона Сергея Устюгова. Вторым на финиш пришел сыктывкарец Григорий Соколов, третьим Виктор Семенов из Татарстана.

Среди женщин сильнейшими оказались биатлонистки: золото – у Ирины Казакевич, выступающей за Свердловскую область, она преодолела марафон за 2 часа 8 минут 41 секунду. Уступив 3 минуты, серебро забрала Елизавета Бурундукова, а бронзу отвоевала у биатлонистов лыжница из Уфы Наталия Бабчина. За первое место на дистанции 50 км свободным стилем спортсмены получили от ВТБ по 400 тыс. рублей, за второе – по 200 тыс. рублей, за третье – по 100 тыс. рублей.

Во второй день соревнований, 5 апреля, все награды достались лыжникам. Первое место в марафонском забеге классическим стилем занял ярославец Евгений Цепков с результатом – 2 часа 28 минут 30 секунд. Павел Русяев из Нижнего Новгорода пришел вторым через 23 секунды после лидера. Третьим стал победитель первого дня Дмитрий Баграшов.

Женский пьедестал в "классике" третий год подряд возглавила Лилия Васильева из Удмуртии с результатом 2 часа 35 минут 14 секунд. Второе место у Ольги Васильевой из Нижнего Новгорода, третье – у Арины Былинко из Рязани. Победители марафона классическим стилем награждены призами в 150 тыс. рублей, "серебряные" призеры стали обладателями 100 тыс. рублей, "бронзовые" - 50 тыс. рублей.